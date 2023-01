Seis pessoas são esfaqueadas durante ataque em estação de trem de Paris; vídeo

Na manhã desta quarta-feira (11), um homem esfaqueou seis pessoas na estação de trem Gare du Nord, em Paris. A estação é uma das mais movimentadas da Europa que liga Paris com Londres e o norte do continente. As informações são do G1 Nacional.

Na ação, uma das vítimas ficou gravimente ferida, disse um porta-voz da polícia. Até o momento, as autoridades policiais não se pronunciaram sobre a motivação do crime.

O autor do ataque foi baleado pela polícia e levado a um hospital local com ferimentos graves. Uma fonte polícia disse que um agente policial que estava de folga, foi quem atirou no agressor.

A Gare du Nord é também uma das estações com mais policiamento de Paris. Policiais fortemente armados vigiam o local diariamente desde 2015, quando em janeiro daquele ano, integrantes do grupo terrorista Estado Islâmico invadiram a sede do jornal satírico Charlie Hedbo e mataram 11 pessoas, em retaliação a uma charge da publicação que consideraram ofensiva.

Em outubro do mesmo ano, no pior atentado da história recente da França, terroristas mataram 130 pessoas em ataques simultâneos em diferentes pontos da cidade, como a casa de shows Bataclan e o entorno do Stade de France, estádio onde a seleção francesa jogava e o então presidente, François Hollande, estava. A partida foi interrompida.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).