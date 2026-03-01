Apresentador iraniano se emociona ao anunciar morte de Ali Khamenei

Um apresentador da televisão iraniana se emocionou ao comunicar a morte do líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei. Durante a leitura do comunicado oficial, o locutor não conseguiu conter as lágrimas ao anunciar o falecimento.

O governo do Irã confirmou a morte neste sábado (28/02), no horário de Brasília, um dia após o início dos ataques realizados pelos Estados Unidos e por Israel contra o território iraniano.

A imprensa estatal informou que o líder religioso foi morto nas primeiras horas de sábado (28/02) e anunciou a decretação de 40 dias de luto nacional em todo o país.

O presidente norte-americano Donald Trump já havia indicado anteriormente a possibilidade de que Khamenei estivesse morto.