Federação do Catar suspende torneios após ataques do Irã; Finalíssima pode ser afetada Estadão Conteúdo 01.03.26 11h27 Os ataques do Irã a uma base militar dos Estados Unidos em território do Catar provocaram impacto imediato no futebol local. A Federação Catari de Futebol anunciou a suspensão de todas as partidas e competições no país por tempo indeterminado. "Federação de Futebol do Qatar anuncia o adiamento de todos os torneios, competições e partidas, com efeito a partir de hoje e até novo aviso. As novas datas para a retomada das competições serão anunciadas oportunamente pelos canais oficiais da Federação". Duas partidas da Stars League, a primeira divisão do país, que estavam programadas para sábado, já haviam sido adiadas. A decisão também coloca sob incerteza a realização da Finalíssima, confronto entre Argentina, campeã da Copa América, e Espanha, vencedora da Eurocopa, inicialmente marcado para 27 de março no Catar. O cenário regional também mobiliza a Fifa. A entidade acompanha os desdobramentos do conflito, que envolve diretamente o Irã - seleção já classificada para a Copa do Mundo de 2026, que terá Estados Unidos, Canadá e México como sedes. O secretário-geral da entidade, Mattias Grafstrom, adotou tom cauteloso ao comentar o caso. "Fiquei sabendo das notícias assim como vocês, nesta manhã. Seria prematuro comentar sem saber detalhes. Mas é claro que vamos monitorar o desenvolvimento de todos os problemas ao redor do mundo. Nosso foco é termos uma Copa do Mundo segura, com todo mundo lá", afirmou. O Irã garantiu vaga no Mundial ao liderar o Grupo A das Eliminatórias Asiáticas e está no Grupo G, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia. Entre os atletas que atuam no futebol catari, houve manifestações nas redes sociais. Os brasileiros Lucas Veríssimo, Paulo Otávio e Giovani publicaram mensagens pedindo proteção ao país após os ataques. "Que Alá torne este país seguro", escreveram em publicação conjunta. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Catar ataques COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Um título a ser decidido na atitude 01.03.26 8h00 futebol Invicto no Parazão, mas pressionado: Osorio chega ao Re-Pa sob desconfiança da torcida Treinador azulino ainda não caiu nas graças dos torcedores azulino e duelo contra o Paysandu pode ser a 'redenção' 01.03.26 8h00 MAIS ESPORTES All Star Rodas possui atletas e técnico convocados para a Seleção de basquete em cadeiras de rodas Referência na Região Norte, All Star Rodas emplaca convocações e visa Mundial e renovação na Seleção Brasileira 01.03.26 8h00 ESPORTES Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz 28.02.26 15h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES CLÁSSICO Remo e Paysandu fazem hoje o jogo de ida da final do Parazão; confira as prováveis escalações Clubes prometem entrega máxima nos dois últimos clássicos do ano 01.03.26 7h00 MAIS UM CREDOR Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho 27.02.26 20h42 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo 01.03.26 7h00 Futebol Júnior Rocha aposta em organização e força coletiva para decisão contra o Remo Com cinco vitórias em oito jogos no comando do Paysandu, treinador destaca foco no clássico e confiança na base bicolor 01.03.26 9h00