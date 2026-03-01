Papa Leão XIV manifesta apoio a vítimas das chuvas em Minas Gerais

O Papa Leão XIV manifestou solidariedade às vítimas das fortes chuvas que atingem a Zona da Mata Mineira. A declaração foi feita neste domingo (1º), após a oração do Angelus, no Vaticano.

Da janela do Palácio Apostólico, diante de fiéis reunidos na Praça São Pedro, o pontífice afirmou estar próximo da população afetada pelas inundações no estado de Minas Gerais. Ele direcionou orações aos mortos, às famílias que perderam suas casas e às equipes que atuam nas operações de socorro.

“Estou próximo da população do estado de Minas Gerais, atingida por violentas inundações. Rezo pelas vítimas, pelas famílias que perderam suas casas e por todos os envolvidos nos esforços de socorro”, declarou.

O balanço mais recente das forças de segurança confirma 72 mortes na região, sendo 65 em Juiz de Fora e 7 em Ubá. Mais de 8 mil pessoas ficaram desabrigadas. Equipes continuam mobilizadas na busca por desaparecidos e no atendimento às famílias afetadas.

As cidades de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa decretaram estado de calamidade pública. Outros municípios vizinhos estão em situação de emergência.

Nesta semana, a Arquidiocese de Juiz de Fora instituiu uma comissão para atender às necessidades das famílias atingidas em Juiz de Fora e Matias Barbosa. O grupo é coordenado pelo administrador apostólico dom Gil Antônio Moreira.