Papa Leão XIV manifesta apoio a vítimas das chuvas em Minas Gerais

Durante o Angelus no Vaticano, pontífice manifestou solidariedade a mortos, desabrigados e equipes de resgate na Zona da Mata

Hannah Franco
fonte

Papa reza por mortos após enchentes em Minas Gerais. (Foto: Vatican News / Reprodução)

O Papa Leão XIV manifestou solidariedade às vítimas das fortes chuvas que atingem a Zona da Mata Mineira. A declaração foi feita neste domingo (1º), após a oração do Angelus, no Vaticano.

Da janela do Palácio Apostólico, diante de fiéis reunidos na Praça São Pedro, o pontífice afirmou estar próximo da população afetada pelas inundações no estado de Minas Gerais. Ele direcionou orações aos mortos, às famílias que perderam suas casas e às equipes que atuam nas operações de socorro.

VEJA MAIS

image Papa Leão XIV cria nova diocese no Brasil; saiba onde!
A Igreja Matriz Nossa Senhora da Palma, em Baturité, foi indicada como Catedral da nova diocese.

image Papa diz que Bíblia não deve ser lida de forma 'fundamentalista'; entenda
Leão XIV alertou que contexto histórico e formas literárias são essenciais na interpretação

“Estou próximo da população do estado de Minas Gerais, atingida por violentas inundações. Rezo pelas vítimas, pelas famílias que perderam suas casas e por todos os envolvidos nos esforços de socorro”, declarou.

O balanço mais recente das forças de segurança confirma 72 mortes na região, sendo 65 em Juiz de Fora e 7 em Ubá. Mais de 8 mil pessoas ficaram desabrigadas. Equipes continuam mobilizadas na busca por desaparecidos e no atendimento às famílias afetadas.

As cidades de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa decretaram estado de calamidade pública. Outros municípios vizinhos estão em situação de emergência.

Nesta semana, a Arquidiocese de Juiz de Fora instituiu uma comissão para atender às necessidades das famílias atingidas em Juiz de Fora e Matias Barbosa. O grupo é coordenado pelo administrador apostólico dom Gil Antônio Moreira.

