Coreia do Norte afirma que ataques dos EUA ao Irã são 'violação da soberania nacional'

A Coreia do Norte condenou veementemente os recentes ataques realizados pelos Estados Unidos e Israel contra o território iraniano, classificando a ação como uma "violação da soberania nacional" e do direito internacional. Segundo um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores norte-coreano, citado pela agência estatal KCNA, a operação militar é descrita como uma "guerra de agressão" inaceitável em quaisquer circunstâncias.

O posicionamento de Pyongyang intensifica a retórica diplomática em um momento de extrema fragilidade institucional em Teerã, após o início da operação denominada "Fúria Épica".

A ofensiva militar deflagrada no sábado envolveu bombardeios em todo o país e resultou no anúncio, por parte do presidente dos EUA, Donald Trump, da morte do líder supremo Ali Khamenei.

Trump exortou os iranianos a derrubarem o governo e afirmou que a ação representa uma resposta aos crimes atribuídos ao regime.

O Irã reagiu com ataques a alvos estratégicos e aliados norte-americanos na região.