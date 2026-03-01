Ex-presidente do Irã Mahmoud Ahmadinejad morre em bombardeio a Teerã, confirma agência estatal

O ex-presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad faleceu após ataques atribuídos aos Estados Unidos e a Israel. A informação foi confirmada pela agência estatal iraniana ILNA, que relatou os eventos na região de Narmak, na zona leste de Teerã.

Os bombardeios atingiram a residência do ex-mandatário, que integrava o Conselho de Discernimento. O incidente resultou também na morte de seus guarda-costas, conforme divulgado pela agência.

O ataque à residência do político conservador ocorreu durante a ofensiva denominada 'Fúria Épica', iniciada pelas forças norte-americanas no último sábado.

Operações e contexto dos ataques

A notícia da morte de três seguranças vinculados a Mahmoud Ahmadinejad já havia circulado no sábado. Essa informação coincidiu com o primeiro dia de ataques coordenados contra a República Islâmica.

Neste domingo, Israel afirmou ter como alvo o 'coração de Teerã', intensificando suas operações na capital iraniana. As ações de ambos os lados contribuíram para o cenário de escalada.

Mandato de Ahmadinejad no Irã

Mahmoud Ahmadinejad governou o Irã entre 2005 e 2013. Seu período no poder foi notável por uma postura fortemente antiocidental, com críticas severas a Israel e aos Estados Unidos.

O mandato do ex-presidente também ficou conhecido pela repressão violenta aos protestos após sua reeleição em 2009. Além disso, houve tensões globais significativas em torno do programa nuclear iraniano.