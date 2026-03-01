EUA negam ataque iraniano a porta-aviões USS Abraham Lincoln e chamam alegação de 'mentira'

O Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) desmentiu a afirmação da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC) de que o porta-aviões USS Abraham Lincoln (CVN-72) teria sido atingido por mísseis balísticos. Em uma publicação oficial feita no X, neste domingo, o comando militar norte-americano classificou a alegação de Teerã como uma "mentira" e afirmou que os mísseis disparados pelas forças iranianas sequer chegaram perto da embarcação.

De acordo com o CENTCOM, o porta-aviões permanece plenamente operacional e continua lançando aeronaves em apoio à campanha militar para eliminar ameaças provenientes do regime iraniano.

A reação ocorre poucas horas após a agência de notícias Tasnim, vinculada à Guarda Revolucionária, divulgar que quatro mísseis balísticos teriam alcançado o USS Abraham Lincoln.

Em seu sétimo comunicado oficial sobre a operação, a IRGC afirmou que o ataque representaria uma "nova fase" do combate, ameaçando transformar a região em um "cemitério para agressores".

Caso tivesse sido confirmado, o incidente seria o primeiro ataque direto contra um porta-aviões dos Estados Unidos em décadas, elevando drasticamente a escala da guerra iniciada no último sábado.