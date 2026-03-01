Capa Jornal Amazônia
Netanyahu promete ofensiva total contra o Irã com apoio de Trump após mortes em Israel

Apesar dos avanços militares, o primeiro-ministro reconheceu que o país atravessa dias dolorosos, citando nominalmente as perdas de vidas civis em Tel-Aviv e, mais recentemente, em Beit Shemesh.

Estadão Conteúdo
fonte

Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (Foto: ABIR SULTAN/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou em pronunciamento feito na rede social X neste domingo, 1º de março, que as forças israelenses estão atingindo o Teerã com intensidade crescente e que a operação deve se intensificar ainda mais nos próximos dias. O premiê destacou que esta campanha militar, que mobiliza toda a força das Forças de Defesa de Israel (IDF), tem como objetivo garantir a existência e o futuro do Estado de Israel por meio da destruição definitiva do regime iraniano.

Netanyahu ressaltou que o sucesso das operações conta com o apoio estratégico dos Estados Unidos e do presidente norte-americano, Donald Trump, unindo as forças armadas das duas nações em um esforço que ele descreveu como o cumprimento de um objetivo perseguido há 40 anos.

Apesar dos avanços militares, o primeiro-ministro reconheceu que o país atravessa dias dolorosos, citando nominalmente as perdas de vidas civis em Tel-Aviv e, mais recentemente, em Beit Shemesh. "Presto condolências às famílias das vítimas e desejo a recuperação dos feridos", disse.

A confirmação do governo israelense ocorre em meio a uma nova onda de ataques iranianos que atingiram alvos civis em diversos países da região. Na localidade de Beit Shemesh, equipes de emergência confirmaram a morte de nove pessoas após o desabamento de um prédio residencial causado pelo impacto direto de um míssil iraniano.

Além das vítimas em solo israelense, a escalada do conflito resultou em mortes e danos materiais no Kuwait e nos Emirados Árabes Unidos, evidenciando a amplitude regional da crise iniciada após a deflagração da operação conjunta entre Estados Unidos e Israel no último sábado.

