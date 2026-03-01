Trump diz que foi informado sobre destruição de 9 navios iranianos, alguns 'importantes'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 1º de março, que o país destruiu nove navios da marinha iraniana, alguns dos quais eram "relativamente grandes e importantes." A afirmação foi feita na conta de Trump na rede Truth Social.

"Nós vamos atrás do resto - eles logo estarão flutuando no fundo do mar", diz Trump, na publicação. "Em outro ataque, nós destruímos a maior parte do quartel-general naval deles. Fora isso, a marinha deles está indo muito bem!"