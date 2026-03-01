Capa Jornal Amazônia
Protesto pró-Irã termina com ao menos nove mortos em frente ao consulado dos EUA no Paquistão

Investidas americanas e israelenses resultaram na morte do líder supremo do Irã, o que levou à onda de protestos. Milhares de pessoas também foram às ruas na cidade de Lahore, no leste do país

O Liberal
fonte

Protesto mira consulado americano em retaliação a onda de ataques (Arif Ali | AFP)

Muçulmanos xiitas correm após a polícia disparar bombas de gás lacrimogêneo durante um protesto em frente ao consulado dos Estados Unidos (EUA) em Lahore, cidade no Paquistão, em 1º de março de 2026. Eles incendiaram o portão de entrada do consulado. Os protestos iniciaram após a morte do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, em meio a ataques entre EUA e Israel.

Pelo menos nove pessoas foram mortas durante protestos pró-Irã no consulado dos Estados Unidos na megacidade paquistanesa de Karachi, em 1º de março, de acordo com um balanço hospitalar visto pela AFP. Milhares de pessoas também foram às ruas na cidade de Lahore, no leste do país.

Mundo
.
