Ataque a tiros nos EUA deixa 2 mortos no Texas; FBI fala em possível ato de terrorismo

Duas pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas em um tiroteio em um bar em Austin, a capital do Estado do Texas. O atirador, que não foi identificado, também morreu, informou a chefe de polícia de Austin, Lisa Davis, em uma entrevista coletiva neste domingo, 1º de março. O invasor foi morto por oficiais da polícia que responderam ao tiroteio, disse Davis.

A polícia federal norte-americana, o FBI, afirma que o ataque pode ter sido um "ato de terrorismo". "Ainda é cedo demais para determinar uma motivação exata, mas há indícios sobre o indivíduo e seu veículo que apontam para um potencial nexo com o terrorismo", informou Alex Doran, agente especial do FBI.

"Por enquanto, só estamos em condições de dizer que se tratou potencialmente de um ato de terrorismo", disse Doran a jornalistas.