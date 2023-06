Usuários reclamam de problemas no atendimento em Centro de Atenção Psicossocial

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias de que o Centro de Atenção Psicossocial I (Capsi), localizado na avenida Duque de Caxias, entre as travessa Mauriti e Barão do Triunfo, em Belém, está com os atendimentos suspensos desde a última terça-feira (6). O problema teria sido causado pela falta de abastecimento de água, que teria sido cortada por falta de pagamento. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou que a “água já foi reestabelecida”.

A situação seria um dos muitos problemas que ocorrem na unidade, segundo os usuários. Quem busca por serviços no local alega que há falta de profissionais, como psiquiatras e psicólogos, e que o atendimento estaria sendo feito por um terapeuta. De acordo com a denúncia, muitas pessoas estão em busca dos serviços que deveriam ter, pelo menos, um especialista para cada grupo de 15 a 25 atendidos.

A servidora pública Vanessa Silva, 46, conta que a falta de psicólogos já vem desde janeiro. "O que acontece é um aglomerado de usuários. Juntam todos do turno e atendem. Não está tendo o atendimento individual, mas, às vezes, não cabem todos em uma sala", pontuou.

Vanessa também afirmou que, todos os meses vem sendo registrada a falta de medicação para auxiliar no tratamento dos usuários. "Eles dizem que é por conta da compra, que demora. Eu me sinto aflita com esse problema, porque a minha filha de 16 anos faz terapia lá e ela precisa do auxílio desses profissionais", disse.

Ainda em nota, a Sesma informou que a “equipe técnica da Diretoria de Ações em Saúde e das Casas Especializadas reuniu com os pais dos usuários do espaço, onde foifeita a escuta de todas as solicitações votadas para melhoria do serviço”. “Todas as demandas serão atendidas, de forma gradual, levando em consideração as prioridades para a melhoria da qualidade do atendimento. A Sesma informa, ainda, que foi definido junto as famílias um calendário para reuniões de checagem de atendimento das demandas”, diz o texto enviado.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)