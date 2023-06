Posto de saúde no Paar estaria desorganizado e sem limpeza. Secretaria de Saúde nega problemas

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias sobre o espaço que comporta as Unidades Básicas de Saúde e a Urgência e Emergência do bairro do Paar, localizado em uma quadra de esportes da praça, em frente à igreja São Vicente de Paulo, na avenida Solimões, em Ananindeua. Na manhã da última terça-feira (31), pacientes que estavam no local para receber vacinas reclamaram sobre a ausência de limpeza, lixo acumulado perto das filas e falta de organização.

Segundo os relatos, um grupo, que aguardava na fila, reclamou do odor oriundo de fezes de gato na área e que as pessoas precisavam aguardar no meio de lixo oriundo de dois banheiros.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Saúde de Ananindeua (Sesau) informou que a denúncia não procede. “O espaço é limpo e organizado diariamente. E os banheiros ficam numa área bem longe de sala de espera ou corredor”, comunicou em nota.

"Estou na fila do posto de saúde para tomar vacina e adivinha? Deixaram o final da fila bem no meio do lixo. Isso aqui é um caso sanitário, as pessoas podem sair doentes daqui. Foi a primeira vez que vim nesse posto improvisado, mas os usuários que frequentam mais dizem que os problemas são constantes", disse uma denunciante anônima que estava no local e relatou a situação para o Eu Repórter.

A reclamante tentou contato com a direção, mas não havia um responsável para organizar as filas. Segundo ela, foi dito pela gerência que não teria como organizar as filas, mas quando foi ressaltado a questão do lixo, uma equipe foi até a fila para auxiliar. "Os usuários daqui dizem que esse cheiro de fezes de gato é constante e que sempre a fila fica no meio desses lixos. Eles também disseram que hoje realocaram a gente, mas amanhã volta tudo de novo", pontuou.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)