Lixão e unidade de saúde abandonada causam transtornos aos moradores do Distrito Industrial

A rua São Luís, localizada no bairro do Distrito Industrial, está virando um lixão a céu aberto, de acordo com denúncias anônimas encaminhadas para a equipe do Eu Repórter. O local apresenta mato alto, entulhos que ocupam parte da via, além de ter problemas ocasionados pela falta de pavimentação.

A área sofre ainda com o abandono do antigo Posto de Saúde da Família, que está desativado.

Uma moradora da região, que não quis ser identificada, contou para a reportagem que o local foi desativado há um ano e está bastante deteriorado. "Por causa desse abandono, os telhados, portões e janelas foram roubados", disse.

VEJA MAIS:

"Essa rua está verdadeiramente abandonada. Eu acredito que ela não recebe manutenção há um ano devido a grande quantidade de entulho que está ao longo da via", contou a denunciante anônima.

Além disso, moradores reclamam que o local é um risco por conta dos buraco e de assaltos que ocorrem na área. Eles alertam que, devido ao mato alto, a área vira abrigo para criminosos. A comunidade teme que a via também seja perigosa para as crianças, principalmente as que utilizam a rua para ir até a escola local.

"Eu sinto indignação, é de uma gravidade essa casa abandonada e essa quantidade de lixo nesta rua deserta. Se alguém pegar uma criança que passa para ir e voltar da escola e fizer algo ninguém vai ver, pois assim como é refúgio para assalto, o lugar também é propício para usuários de drogas", pontuou a moradora.

Em nota, a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, informou que está programada uma limpeza na área para hoje (22), a fim de minimizar os transtornos ocasionados pelos entulhos.

"Constantemente, a seurb realiza a retirada de entulhos no local, mas trata-se de um ponto crítico de descarte irregular de entulhos.

"Constantemente, a Seurb realiza a retirada de entulhos no local, mas trata-se de um ponto crítico de descarte irregular de entulhos”, diz o texto.



Também em nota, a Inspetoria da Guarda Civil Municipal de Ananindeua informou que realiza o patrulhamento preventivo no entorno e que, mediante o exposto, “intensificará suas ações no local e, desde já, deixa sua inteira disponibilidade para quaisquer relatos de denúncias através do seu Interativo Regional".

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o WhatsApp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)