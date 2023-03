Lixo dificulta o trânsito na Águas Lindas. Serviços já estão programados para a via, diz Prefeitura

A estrada Águas Lindas, localizada no bairro do mesmo nome, em Ananindeua, está tomada por entulho, segundo as denúncias anônimas encaminhadas para a produção do Eu Repórter. O problema ocorre principalmente no trecho entre a rodovia BR-316 e avenida Amazonas. Os denunciantes alegam a maioria dos resíduos é jogado por caminhões de coleta e que os carros não estariam seguindo o percurso até o Aterro Sanitário do Aurá, descartando os itens pelo caminho.

Por conta do lixo, moradores dos bairros Águas Lindas, Aurá e Águas Brancas estão tendo dificuldades para utilizar a estrada, que se tornou uma opção de percurso diante da interdição temporária no trânsito da avenida 2 de Junho. A via está passando por obras para a elevação da ponte que atravessa a pista.

"Os moradores que vivem no conjunto Jardim Amazônia, Girassol, Julia Seffer e do próprio bairro de Águas Lindas estão tendo dificuldades para transitar na área, sendo que é uma estrada utilizada para dar acesso a BR-316, uma opção boa para trajeto, mas que está com todos esses problemas", disse um condutor que utiliza a via diariamente, mas não quis ser identificado.

De acordo com o denunciante, havia um lixão na lateral da estrada Águas Lindas, porém foi desativado há anos. "Carroceiros despejam os entulhos, porque na lateral desta via tinha um lixão a céu aberto, mas está desativado. Mas, alguns carros coletores de lixo também deixam os entulhos na via, pois é na metade do caminho até o lixão do Aurá", contou.

"É um transtorno enorme até chegar a BR-316, até porque a via tinha sido pavimentada recentemente, mas está cheia de buracos, pois passam muitos carros pesados e também pelo período chuvoso", pontuou o denunciante anônimo.

Em nota, a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Seurb), informou que programou uma limpeza na área para esta terça-feira (21), para minimizar os transtornos ocasionados pelos entulhos. "Constantemente a Seurb realiza a retirada de entulhos no local, mas trata-se de um ponto crítico de descarte irregular de entulhos", comunicou.

Sobre a manutenção da via, a Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) também já programou uma ação de tapa buraco para esta semana.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)