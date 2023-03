Lixão ao lado da UBS de Águas Lindas causa transtornos a pacientes e moradores

Um lixão que foi formado ao lado da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Águas Lindas, localizado na quadra 9 do conjunto Verdejantes, em Belém, está causando riscos à saúde dos moradores e também aos pacientes que buscam por atendimento no local. De acordo com as denúncias anônimas, o problema é recorrente há dois meses.

Moradores dizem que o local nunca teve problemas com relação a lixos e que é a primeira vez que o ambiente virou ponto de coleta. "Se formou um imenso lixão ao lado da unidade. Como é que podemos tratar de saúde se ao lado existe um ponto de entulhos que faz a proliferação de doenças?", indagou o denunciante que não quis ter o seu nome revelado.

Entre os entulhos, há carcaças de animais mortos e lixos orgânicos que estão atraindo roedores. Também há lixo eletrônico, como televisão, além de sofá, colchões e outros móveis. A situação está atrapalhando o tráfego de veículos e pedestres, segundo as denúncias.

VEJA MAIS:

Os denunciantes afirmam que o problema é causado por carroceiros que colocam lixo diariamente ao lado da unidade de saúde. Outras informações também alegam que alguns moradores aproveitam o ponto para jogar entulhos vindos de suas residências.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) garantiu que será feita a retirada do entulho no local citado. O órgão citou também o Zap-Entulho, serviço disponibilizado gratuitamente para solicitar a retirada de até um metro cúbico de resíduos por residência.

"O serviço pode ser solicitado, exclusivamente, por meio de mensagem no WhatsApp 91 98499-0059. Vale ressaltar que, de acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de entulhos é crime ambiental, com pena de até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato", comunicou.

A Sesan também solicita à população que contribua com a fiscalização e, ao observar o descarte irregular de entulho em local indevido, entrar em contato imediato com o órgão pelas redes sociais.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)