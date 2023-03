Manutenção de meio-fio está incompleta no conjunto Panorama XXI

Moradores e comerciantes da quadra 25 do conjunto Panorama XXI, próximo da Rua Principal, no bairro do Mangueirão, em Belém, estão insatisfeitos com o serviço incompleto de raspagem dos meios-fios. De acordo com as denúncias anônimas, a sujeira retirada de valas foi deixada no local há oito dias e não há previsão de limpeza.

"Esses entulhos estão em trechos da via principal do conjunto. Eles não fizeram a coleta desses lixos e entulhos vão se formando no local. Já tem lixo orgânico trazendo insetos e baratas, ratos e outros tipos de animais", contou um morador que não quis ser identificado.

Segundo informações repassada para a reportagem, o serviço de raspagem das valas deveria ser realizado em toda a quadra 25, mas foi feito apenas na entrada dela, atrás da sede dos Sindicatos dos Trabalhadores de Trânsito do Estado do Pará (Sindtran/PA). Após o serviço, foi prometido que outras áreas do conjunto também receberiam a manutenção, mas apenas esse trecho recebeu a limpeza.

VEJA MAIS:

"Eles tiraram essas areias e outros tipos de sujo desses meios-fios, mas tudo está escorrendo novamente, pois não mandaram retirar esses entulhos do local. Isso torna o trabalho insuficiente, é dinheiro público jogado fora", pontuou o denunciante anônimo.

Nesta área, dizem os moradores, começou a acumular outros tipos de lixo, como materiais de construção, aparelhos eletrônicos, peças de automóveis, roupas e até imóveis. Por causa disso, esse entulho está sendo empurrado para dentro dos bueiros, causando entupimento e, consequentemente, alagamentos no local.

"Aqui tem sandálias, garrafas pet, colchões, partes de madeiras e restos de carros, tudo se acumulando. Porque não tem uma organização quando passa uma equipe fazendo a limpeza das vias, para terminar o serviço? Até o final da rua, os meios-fios estão cheios de mato, só fizeram a limpeza do trecho inicial e nem terminaram", disse o denunciante.

Por nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que irá verificar a situação relatada e tomará as medidas cabíveis, junto à empresa terceirizada, para regularizar o serviço o mais breve possível.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)