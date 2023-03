Moradores denunciam entulho e descarte irregular de lixo em rua de Icoaraci

A rua conhecida como Beco do Cristina, passagem que liga a Rua Moura Carvalho com a Castro Alves, localizadas no bairro da Campina, em Icoaraci, está repleta de entulho há dois meses, causando incômodo em quem vive nas redondezas.

Segundo denúncias enviadas à equipe do Eu Repórter por uma pessoa que optou por não se identificar, diversos resíduos e materiais são descartados na área, tanto por moradores quanto por trabalhadores autônomos que atuam como carroceiros. De acordo com as informações repassadas, eles trazem o lixo de outros locais para despejar no beco.

Ainda com base no relato, não há residências na passagem citada, porém o forte cheiro atinge as casas próximas, causando desconforto aos moradores por precisarem conviver com o odor de lixo que exala do entulho. O denunciante também conta que é comum encontrar ratos e cachorros no local, que rasgam as sacolas plásticas, aumentando a bagunça e sujeira da área.

Solicitações já teriam sido realizadas junto aos órgãos competentes, que até realizam a coleta de lixo doméstico semanalmente, mas não fazem a retirada dos objetos maiores, como sofás, galhos secos de açaí e até restos de concreto, incentivando, mesmo que indiretamente, o descarte irregular no local, avaliam os moradores.

Agência Distrital de Icoaraci (Adic) informou, em nota, que a retirada do entulho no bairro da Campina foi programada para ser realizada no último sábado (18). O órgão explica que Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), disponibiliza o Zap-Entulho, serviço gratuito, que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. O serviço pode ser solicitado, exclusivamente, por meio de mensagem no WhatsApp: 91 98499-0059.

"Vale ressalta que, de acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de entulhos é crime ambiental, com pena até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato. A Adic também solicita à população que contribua com a fiscalização. Ao observar o descarte irregular de entulho ou lixo domiciliar em local indevido, entrar em contato imediato através das redes sociais oficias da Prefeitura, Sesan ou Adic", comunicou.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)