Unidade de Saúde da Sacramenta, em Belém, está sem agentes de segurança

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias anônimas sobre problemas com a falta de segurança na Unidade de Saúde da Sacramenta, localizada próximo à avenida Doutor Freitas, em Belém. Segundo informações, o local parou com seus atendimentos no dia 23 de fevereiro e só voltou a normalizar no início do mês de março, após o roubo de cabos de energia da unidade.

A leitora Fátima Aguiar esteve no centro de saúde para marcar uma consulta quando foi informada de que havia ocorrido furto dos cabos, causando a suspensão de energia elétrica e, com isso, prejudicando o funcionamento da unidade. "Foram roubados todos os cabos de energia do posto no feriado de Carnaval e, com isso, estragou muitas vacinas. O local estava todo escuro", disse.

VEJA MAIS:



Manoel Neto, outro denunciante que também buscava atendimento no local, reclamou sobre a falta de segurança. Ele informou que tinha uma consulta na última terça-feira (28), mas não conseguiu ter direito ao serviço, pois o local ainda estava sem suporte de energia. Ele alega que esperou dois meses para conseguir marcar a consulta com um especialista.

"Quando cheguei lá, fui informado de que não estava tendo atendimento devido ao furto dos cabos de energia do posto de saúde. Sem energia, não tinham como acessar o computador e o sistema, estava sem ar condicionado e, por isso, foi suspenso o atendimento ao público", contou Manoel.

Segundo Manoel, uma pessoa que se identificou como funcionária da unidade relatou para ele que, devido à falta de pagamento da prefeitura para a empresa de segurança, os guardas foram retirados do posto. Os servidores então estariam com medo de trabalhar. "Eles estão com medo porque não tem nenhum guarda para resguardar a segurança e integridade física de cada um trabalha no local, tanto dos médicos quanto dos funcionários", pontuou.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou que os cabos elétricos furtados da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Sacramenta já foram repostos e a energia já foi restabelecida no espaço. Segundo a Sesma, a unidade retomou o atendimento ao público na manhã do 1º de março. "A Sesma também está trabalhando para reforçar a segurança no espaço", comunicou.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)