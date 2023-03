Ananindeua: Comunidade Santa Helena sofre com os constantes alagamentos

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias da comunidade que vive na alameda Santa Helena, entre a alameda Alcebíades e avenida Independência, no bairro Centro, em Ananindeua. Os moradores reclamam dos alagamentos que estão ocorrendo de forma frequentes após o início das obras na BR-316, causando transtornos para quem vive na área.

Segundo informações, a comunidade existe há cerca de 25 anos e, até hoje, não recebeu pavimentação e saneamento básico. Os moradores alegam que devido à falta de drenagem e estrutura para assegurar o Rio Maguari, que fica no sentido Belém-Marituba, sempre ocorrem alagamentos.

De acordo com a moradora Valquiria Martins, a própria comunidade precisou se reunir para construir uma ponte na alameda que dá acesso a BR, mas só é possível passar por meio de moto, bicicleta ou a pé. "A ponte foi construída com muito sacrifício e a entrada de carro pela passagem Dona Ana Portela é lastimável", contou.

Os moradores da alameda Santa Helena e demais transversais reclamam do perímetro próximo ao braço do Rio Maguari, já que os alagamentos são em decorrência dessa água, que transborda e atinge a comunidade. Segundo Valquiria, o local precisa ser drenado e dragado para, quando coincidir com a maré alta ou excesso de chuva, não transborde.

De acordo com a denúncia, uma obra do governo do Estado que ocorre próximo à Avenida Independência estaria causando parte dos problemas, sobretudo agora, em períodos de fortes chuvas.

"O lado da Avenida Independência, se observar essa obra que está sendo feita, não tem uma estrutura para segurar o aterro. Com isso, a força da água leva tudo, entupindo o decorrer do leito e a nossa comunidade Santa Helena sempre é atingida", ressaltou a moradora. Segundo ela, o aterramento está impedindo o fluxo da água da chuva.

Respostas das Secretarias:

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) informou que a dragagem e alargamento do Rio serão feitos por meio do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM).

Em comunicado, o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) ressaltou que, quando concluídas as obras, será dada solução definitiva para os problemas de alagamento da rodovia.

"O Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) informa que vem fazendo limpeza das galerias de drenagem existentes ao longo da BR-316, que está recebendo obras de reestruturação, incluindo as redes de drenagem longitudinal, visando a melhoria das condições de escoamento das águas de chuva", finalizou.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)