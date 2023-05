Unidade de atendimento ‘Saúde da Família’, no Tapanã, está em condições precárias, diz denunciante

A Unidade de Estratégia Saúde da Família, que funciona ao lado do Posto de Saúde do Tapanã, localizada entre as ruas do Comércio e Benedito Bandeira, no bairro do Tapanã, em Belém, apresenta problemas na infraestrutura, segundo denúncias anônimas encaminhadas para a equipe do Eu Repórter.

Os relatos informam que há móveis quebrados, ventiladores queimados, central de ar que nunca foi ligada e o banheiro do local que estaria servindo como depósito. "Se não melhorar, teremos que parar e quem irá sofrer será a comunidade. Os problemas ocorrem há mais de ano", disse o denunciante anônimo.

VEJA MAIS:

Outra situação que está causando transtornos é a existência de apenas duas equipes no local. Um dos grupos não possui médico ou enfermeiro para integrar a equipe e realizar atendimentos. "Com a falta dos profissionais, não tem marcação de consultas, e o posto de saúde, que fica ao lado da unidade, não pode atender seus usuários, porque o espaço não possui cadastros no programa Saúde da Família, somente a unidade de estratégia", contou o denunciante.

unidade estráegia saúde da familia O local apresenta imóveis quebrados Os imóveis quebrados ocupam partes da sala Não há estrutura para colocar os arquivos Ventiladores queimados e a central de ar nunca foi ligada

A Redação Integrada do Grupo Liberal entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) e aguarda retorno do órgão.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)