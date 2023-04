UBS do Conjunto Maguari está sem geladeiras para estoque de vacinas, diz denúncia

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Conjunto Maguari, localizada na alameda 15, no bairro do Coqueiro, em Belém, está sem vacinas. O motivo, como apontam denúncias anônimas, é por falta de geladeiras para estoque dos imunizantes. Uma moradora do bairro do Tenoné, que não quis se identificar, informou ao Eu Repórter que ligou para a UBS e recebeu informações de um funcionário: não há equipamentos para guardar as vacinas.

"Isso é um absurdo! Dependemos dessa unidade para tomar vacinas, sendo que a unidade do Tenoné possui um atendimento muito demorado, pois é muita demanda e, por isso, a UBS do Conjunto Maguari era uma ótima opção. Para nós que precisamos, é muito difícil não ter a vacina, pois é a unidade mais próxima. É a primeira vez que ocorre esse problema na unidade. E lá possui outros atendimentos como consultas e exames", pontuou a denunciante anônima.

Outros pacientes alegaram que foram até o local e receberam a informação de que não havia vacinas contra gripe, mas o motivo não havia sido dito. Pelas denúncias, não há nenhuma previsão sobre quando a situação seria resolvida ou quando haverá vacinas para a população. Há residentes com mais de 80 anos que precisam se vacinar e não podem ir para locais mais distantes por conta da dificuldade de locomoção.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou que a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Maguari está sem disponibilizar a vacinação devido à manutenção da câmara fria que faz o estoque dos imunizantes no espaço. “A previsão é que, a partir do dia 28 de abril, a UBS Maguari retome a vacinação”, comunicou.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)