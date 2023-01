Covid-19: Pará está há quase dois meses sem vacina para o público infantil

O Pará segue há quase dois meses com o estoque zerado de vacinas contra covid-19, do tipo Pfizer Baby, em todos os 144 municípios. A vacina é voltada para o público de 6 meses a 4 anos de idade. O levantamento foi feito pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), a pedido da Redação Integrada de O Liberal, e divulgado nesta quinta-feira (26). Somente em Belém, a falta desse imunizante passa de 50 dias. Outros 127 municípios estão sem as vacinas pediátricas da Pfizer (incluindo a capital paraense). Com isso, praticamente em todo o território estadual, somente pessoas a partir de 12 anos estão sendo imunizadas contra o coronavírus SARS-CoV-2. O Ministério da Saúde garante que novas doses já foram adquiridas e devem chegar nos próximos dias.

Em Belém, tanto o estoque da Pfizer Baby quanto o da Pfizer Pediátrica encontram-se zerados. A chegada de novos lotes está prevista para o início de fevereiro, segundo confirmou a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) à Redação Integrada de O Liberal nesta quinta-feira (26). Apenas os seguintes municípios ainda têm estoque de Pfizer Pediátrica: Altamira, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará, Vitória do Xingu, Brejo Grande do Araguaia, Itupiranga, Eldorado Carajás, Dom Eliseu, Nova Esperança do Piriá, Ulianópolis, Bonito, Quatipuru e Santarém Novo.

A Sespa, informou, ainda, que já solicitou e aguarda do Ministério da Saúde o envio de novas doses de vacinas contra covid-19 para a faixa etária de 6 meses a 11 anos. Em todo o Pará, são mais de 629 mil crianças na faixa etária de 6 meses a 4 anos, como informa a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Na capital, são 40 mil. Para outras faixas etárias o Estado recebeu em 2023, 49.140 doses da vacina Pfizer Adulto e 25.760 doses da vacina Coronavac que já foram distribuídas para os municípios, que são os responsáveis pela aplicação das doses.

Na capital

Em Belém, persiste, também, a falta de doses de Coronavac, utilizada para crianças de 3 a 4 anos que irão iniciar o esquema vacinal. Até o momento, não há previsão para o recebimento de novas doses, como aponta a enfermeira da Coordenação de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Lanna Xantipa Lemos. No entanto, ela destacou a falta de Pfizer Baby e Pfizer Pediátrica.

“Recentemente, nós recebemos um lote de Coronavac do Ministério da Saúde. Entretanto, esse lote foi destinado, exclusivamente, para realizar a segunda dose das crianças que já iniciaram o esquema. Então, para aquelas crianças de três a quatro anos, que ainda não foram vacinadas ou que ainda vão fazer a sua primeira dose, a gente ainda está em falta com elas para essas vacinas”, afirma Lanna.

A capital segue vacinando apenas o público a partir de 12 anos com o imunizante da Pfizer Adulto, o único disponível até então nos pontos de vacinação. A Pfizer Adulto é destinada para esse público que irá realizar a primeira dose e para reforçar o esquema vacinal — a terceira, quarta e quinta dose.

Região Metropolitana

Já em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB), a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) informou que, da mesma forma que ocorre em Belém, a vacinação contra a covid-19 no município segue para pessoas com idade acima de 12 anos, devido a falta de vacina infantil.

Os pontos de vacinação seguem aplicando somente a primeira dose e as demais doses do esquema vacinal adulto. Atualmente, Ananindeua dispõe apenas das vacinas Astrazeneca e Pfizer Adulta. Para as demais faixas etárias, o município aguarda o reabastecimento.

“A Secretaria Municipal de Saúde do município de Ananindeua continua vacinando crianças com a Coronavac, temos 1500 doses deste imunizante em nosso estoque. No momento, não há estoque de Pfizer baby e nem da Pfizer Pediátrica (embora ainda seja possível encontrar algumas UBS's com doses disponíveis. A lista destas unidades ainda será levantada nesta sexta-feira (26). A Sesau continua no aguardo do repasse de vacinas por parte do Governo”, informa o comunicado.

O município de Castanhal, também na RMB, está com o estoque de Pfizer Baby zerado desde o dia 23 de janeiro, conforme confirmou a prefeitura municipal nesta quinta-feira (26). Quanto à Pfizer Pediátrica, até o dia 19 de janeiro, o município estava com o saldo de 100 doses distribuídas nas unidades de saúde. Já na última quarta-feira (25), foram recebidas 500 doses de Coronavac, utilizadas para abastecer as unidades de saúde Thelrras, Charllet e Funasa.

Em Benevides, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) detalhou, em nota, que o estoque de vacinas infantis de covid-19 (Pfizer Pediátrica, Pfizer Baby e Coronavac) foi finalizado no decorrer desta semana. “Sendo assim, estamos no aguardo da liberação de nova remessa nos próximos dias conforme informações da Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa)”, informou o comunicado.

Já a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Bárbara do Pará informou que o município recebeu, no mês de dezembro de 2022, lotes da vacina Pfizer Pediátrica, no qual foram destinados à vacinação de crianças menores de 2 anos, com comorbidades. E nesta quarta-feira (25), recebeu 70 doses da Coronavac pediátrica, que estão sendo aplicadas em crianças a partir dos 3 anos de idade, sem comorbidades, que não tomaram a segunda dose. “Estamos no aguardo dos novos lotes dos imunizantes para mantermos o calendário vacinal em dia, pois ao fim desta remessa, não haverá mais estoque no município”, diz o comunicado da prefeitura.

Em nota, a Prefeitura de Marituba também informou que "possui em estoque as vacinas Pfizer Adulta, Astrazeneca e Coronavac. A Prefeitura já solicitou ao Estado as vacinas Pfizer Baby e Pediátrica para reposição e aguarda a chegada das mesmas".

A Prefeitura de Santa Izabel do Pará foi procurada pela reportagem para detalhar o panorama vacinal infantil no município. No entanto, até o fechamento da edição, não houve retorno.

Último carregamento de vacina ao Brasil chegou em 16 de janeiro

O Ministério da Saúde, no dia 6 de janeiro deste ano, confirmou que o estoque de vacinas contra covid-19 para crianças e bebês estava zerado. O último carregamento enviado ao Brasil foi feito no dia 16 de janeiro: 740 mil doses e 25,7 mil foram destinadas ao Pará.

Após assumir a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel declarou, no dia 6 de janeiro, que enquanto faltavam vacinas para bebês e crianças, sobravam doses para adultos.

Por nota, o Ministério da Saúde informou que "...7,7 milhões de doses de vacinas covid-19 da Pfizer para crianças de 6 meses a 11 anos de idade. A entrega é parte do aditivo de 50 milhões de doses e fruto das negociações do Ministério da Saúde com o laboratório para o adiantamento das remessas".

"A entrega está dividida em dois lotes, o primeiro de 7,2 milhões e o segundo de 550 mil doses. Ao todo, são 4,5 milhões para 6 meses a 4 anos e 3,2 milhões de doses destinadas ao público de 5 a 11 anos. A partir de agora, as vacinas passam por análise do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) e serão distribuídas para todos os estados e Distrito Federal nos próximos dias, ampliando a campanha de vacinação dessa faixa etária", conclui a nota do MS.

