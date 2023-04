Troca de tubulação deixa buracos na rua da Olaria, na Terra Firme

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias de moradores da rua da Olaria, localizada no bairro da Terra Firme, em Belém. Segundo informações, após a troca de tubulação, buracos surgiram na via. A situação ocorreu em 2020 e, desde então, vem causando transtornos.

"A companhia realizou um trabalho de troca de tubulações aqui na rua e já faz três anos que não vieram consertar os buracos que ficaram. Com o período de chuvas, os buracos aumentaram de tamanho", contou um morador que não quis ser identificado.

Buracos Os moradores precisaram tapar os buracos Alguns trechos, mesmo tampados, ainda causam transtornos Os buracos foram tampados, mas correm o risco de reaparecer por conta das chuvas

Os buracos, que teriam surgido após a troca de tubulação, foram tampados somente com aterro pelos técnicos, segundo as denúncias. Porém, com a chegada do período chuvoso, os buracos foram cedendo, virando poças de lamas, que prejudicam pedestres e o tráfego de veículos na via.

Os moradores jogaram entulhos no local para tentar amenizar a situação e relatam que já encaminharam solicitações via e-mail e também pelo site da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), além de tentarem contatos pelas redes sociais. O órgão já respondeu, solicitando o endereço, cep e outras informações, mas, até o momento, nenhuma equipe técnica foi até o local para resolver o problema.

Em nota, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que “enviará uma equipe até o local para verificar a situação, e caso seja comprovado que a denúncia é de responsabilidade da Cosanpa, os serviços necessários serão programados para resolver o problema”.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)