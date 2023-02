Moradores denunciam água imprópria para consumo no conjunto Cohab, em Icoaraci

A água que abastece a comunidade do Conjunto Cohab, em Icoaraci, distrito de Belém, apresenta resíduos de materiais desconhecidos, levando os moradores a acreditarem que o líquido está impróprio para o consumo.

Segundo relatos enviados à equipe do Eu Repórter, o local sofre há pelo menos um ano com problemas de instabilidade no fornecimento, onde os denunciantes alegam passar a maior parte do tempo sem água nas torneiras e, quando a mesma retorna, ainda apresenta uma qualidade duvidosa, causando prejuízos em quem depende exclusivamente do serviço, pois muitos optam pela compra de galões de água mineral a fim de suprir as necessidades.

A leitora Jhennyfer Gonçalves, de 24 anos, e moradora do conjunto há 15, conta que precisa armazenar água ainda durante a madrugada para uso no dia seguinte. "A gente sabe que a água volta pela madrugada, então eu deixo as torneiras abertas pra ver se consigo encher pelo menos um balde e não ficar totalmente sem água em casa. Preciso acordar por volta de 1h, 2h para verificar e isso prejudica o meu sono, pois preciso trabalhar de manhã cedo", diz.

Ela conta que a falta do serviço atrasa as tarefas domésticas e que precisa "ir atrás" de água nas casas vizinhas sempre que não consegue encher um recipiente. "Tem vizinhos que possuem sistemas de poços artesianos e que fornecem água pra gente. Ou seja, chego cansada do trabalho e ainda tenho que carregar baldes pesados de água para conseguir tomar um banho, pelo menos, porque louça, roupa e outras coisas não dá pra lavar", detalha.

Em um outro relato, dessa vez anônimo, o morador conta que o único posicionamento que a concessionária deu foi de que estava ciente dos problemas da área, mas que estaria fornecendo caminhões-pipa ao local, coisa que ele afirma nunca ter visto. "Eles comunicaram no Instagram que estavam mandando esses caminhões, mas ninguém nunca viu por aqui. Quem nos ajuda são apenas os vizinhos que se solidarizam com a nossa causa", diz.

Em nota, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que foi concluída, nesta segunda-feira (27), a manutenção no sistema que atende o bairro da Cohab, em Icoaraci, e o abastecimento já está retornando de forma gradativa para os moradores da área.

"Quanto à denúncia da qualidade da água, a Cosanpa ressalta que enviará uma equipe técnica ao local para verificar a reclamação, mas ressalta que a qualidade da água do poço é acompanhada mensalmente, estando dentro dos padrões normais, além disso, o tratamento do líquido fornecido para a população é feito diariamente", finalizou a Cosanpa.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)