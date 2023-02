Moradores do conjunto Maguariaçu sofrem com problemas no fornecimento de água

O conjunto habitacional Maguariaçu, localizado no bairro Levilândia, em Ananindeua, está sendo afetado por problemas de instabilidade no fornecimento de água em quase todo o local, há pelo menos três meses.

Segundo denúncias, a água falta todos os dias, normalmente pela manhã, e retorna no turno da noite, deixando os moradores sem o serviço essencial por várias horas. Os denunciantes ainda contam que a pressão da água é consideravelmente baixa, e os apartamentos localizados acima do primeiro andar ficam sem o fornecimento mesmo nos momentos em que o serviço retorna ao conjunto.

que uma equipe da companhia esteve no local para mapear a situação. "Na próxima semana iniciam os trabalhos para normalizar o fornecimento de água do conjunto habitacional Maguariaçu", finalizou.

Uma moradora, que optou por não se identificar, diz que"Mesmo que eu consiga encher um balde, a água acumulada não supre toda a minha necessidade. Aí eu fico sem fazer a comida e isso pesa no meu bolso", conta.As denúncias ainda afirmam queEm outubro de 2022, a equipe do Eu Repórter fez uma reportagem contando a situação dos moradores do conjunto habitacional, que, na época, relataram os mesmos problemas mencionados nesta matéria.informou, em nota,

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)