Trechos da via única para o centro de Tailândia estão intrafegáveis, diz denunciante

A situação da travessa Porto de Moz, localizada no município de Tailândia, nordeste paraense, está causando transtornos aos condutores e pedestres da região. Motoristas reclamam que a entrada para o bairro Jardim Liberdade está intrafegável e que ocorrem acidentes diários por conta da grande quantidade de lama e buracos.

Os condutores reclamam que os trechos da via estão em más condições desde dezembro do ano passado. Devido ao período chuvoso, mais buracos aparecem, além de poças de água e lamas nas estradas, sendo que o lamaçal é o principal fator de transtornos.

O denunciante Eudis Oliveira questionou o motivo da rua não receber manutenção, já que a travessa é principal e a única via para ir ao centro da cidade. "Todos os dias você recebe a notícia de que pessoas estão caindo nessa via, principalmente os motociclistas", contou. "Por aqui é um descaso. Se a população não reclamar e abrir a boca pra falar sobre os problemas nessa região, caímos no esquecimento. Você já imaginou uma mãe de família vindo cedo por essa via, para levar seus filhos para vacinar, indo a pé e se metendo nessas poças de lama?", indagou Eudis.

Os moradores da região alegam que ainda não houve manutenção nos trechos mais críticos. "Me sinto muito prejudicado, pois tenho que levar meu filho todos os dias para a creche e ainda tenho que passar por uma situação dessa", pontuou o denunciante.

Em nota, a Prefeitura de Tailândia, por meio da Secretaria de Obras, comunicou que, mesmo sob as fortes chuvas na região nos últimos meses, vem mantendo os serviços de manutenção, conservação e limpeza das ruas e dos espaços públicos, além do trabalho na zona urbana e rural, com a manutenção de pontes e vicinais.

"Com relação à travessa Porto de Moz, conhecida como Vicinal do Cemitério, que dá acesso ao bairro Jardim Liberdade, a limpeza da área é feita com frequência e para que o trabalho avance, esperamos as chuvas diminuírem para o desenvolvimento de obras e ações que beneficiem os moradores do bairro", informou a Prefeitura.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)