Trecho da rua São Boaventura, na Cidade Velha, está sem iluminação pública

Dois postes estão sem iluminação pública devido às lâmpadas queimadas em um trecho da rua São Boaventura, entre avenida Almirante Tamandaré e travessa Alenquer, no bairro da Cidade Velha. O problema está causando transtornos a pedestres e moradores da região, segundo os residentes da área. Um morador, que não quis se identificar, diz que apenas a iluminação de um motel que fica na área estaria contribuindo para que o local não ficasse em completa escuridão.

"Só alguns postes estão funcionando no bairro, mas, nesse trecho, está uma escuridão. Nós corremos os riscos de sermos assaltados e o risco de invadirem nossas casas. Sem iluminação pública, não tem como viver desse jeito", desabafou o morador.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informou que uma equipe vai ser enviada ao local para averiguar a situação. O órgão reforça que possui vários canais de comunicação para atender a população e que as solicitações dos serviços podem ser feitas por meio do número 0800 042 0971.

"As solicitações também podem ser feitas na sede do órgão municipal de urbanismo, localizada na avenida Governador José Malcher, nº 1.622, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h", informou a nota, citando ainda o portal e o aplicativo.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)