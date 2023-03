Trecho da avenida Conselheiro Furtado sofre com alagamentos constantes, diz denúncia

Em Belém, trecho da avenida Conselheiro Furtado, localizada entre as travessas Barão de Marmoré e Guerra Passos, sofre com os alagamentos constantes. O morador Luiz Afonso contou que há meses que a área fica alagada por completo em período de chuva e que as águas demoram para escoar. Segundo ele, em menos de uma hora, o trecho virá um verdadeiro caos.

Luiz é técnico de informática e precisa se deslocar diariamente para o trabalho, porém, no período chuvoso, os alagamentos demoram a secar. "Várias pessoas que vivem nesse parte da avenida precisam ir trabalhar, mas quando enche, só sai quem tiver coragem de se arriscar no alagamento", contou.

Os moradores precisaram tomar atitudes para evitar que os alagamentos invadam suas casas. "Alguns moradores colocaram barreiras em suas portas e levantaram tijolos para que os alagamentos não entrem nas residências. A maioria das casas são altas, mas ainda assim causa transtorno", disse o técnico de informática.

VEJA MAIS:

Até o momento, segundo ele, não houve nenhuma manutenção no local para resolver o problema de escoamento. "Me sinto prejudicado. Para sair de casa, tive que colocar uma bermuda e encarar o alagamento", detalhou Luiz Afonso.

Em nota, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), informou que, em momentos quando coincidem maré alta e chuvas intensas, haverá pontos de alagamentos por causa das condições geográficas da cidade, embora o órgão municipal "tenha trabalhado, de forma ininterrupta, para diminuir os impactos em Belém".

"As ações da Prefeitura acontecem por meio de serviços de limpeza e dragagem dos 65 canais existentes em Belém. Além da limpeza dos canais, são realizados diariamente os serviços de limpeza manual e desobstrução da rede de microdrenagem", comunicou.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)