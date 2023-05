Trecho da avenida Bernardo Sayão está sem iluminação pública há seis meses

A avenida Bernardo Sayão, no trecho entre as ruas Timbiras e Caripunas, está sem iluminação pública há cerca de seis meses, segundo denúncias anônimas encaminhadas para a equipe do Eu Repórter. Moradores que fizeram as reclamações alegam que as luminárias dos postes não estão funcionando, seja pela falha do equipamento ou por causa de lâmpadas queimadas.

Os denunciantes afirmam que o problema contribuiu para o aumento de assaltos na região. "Eu e todos os moradores dessa área nos sentimos lesados, abandonados e prejudicados. Uma vizinha minha foi assaltada bem na frente de casa por conta desse ambiente soturno", pontuou o denunciante anônimo.

VEJA MAIS:

Moradores também informaram que já houve contato com a Secretaria Municipal de Urbanismo de Belém (Seurb), mas nenhuma equipe foi ao local para resolver a situação. O aplicativo para realizar o agendamento de serviços não funciona, segundo as denúncias. Por fim, relatam que a escuridão pode causar acidentes na via. "As luzes não funcionam. Pela noite, fica tudo escuro. Já ligamos várias vezes para a Seurb e o telefone deles não funciona e nem pelo aplicativo deles. Essa escuridão só contribui para constantes assaltos", disse um morador que não quis ser identificado.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) esclareceu que o aplicativo para realizar o agendamento de serviços está funcionando normalmente. "Para atender a população, a Seurb disponibiliza também um canal de atendimento às solicitações dos serviços de iluminação pública, por meio do número: 0800 042 0971. As solicitações também podem ser feitas na sede do órgão municipal de urbanismo, localizada na avenida Governador José Malcher, nº 1.622, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h", comunicou.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, sob supervisão do Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)