Trabalhadores denunciam atraso na reforma de mercado em Abaetetuba

A equipe do Eu Repórter recebeu reclamações sobre a reforma do Mercado Municipal de Carne, localizado na avenida Dom Pedro II, no bairro Centro, em Abaetetuba. Segundo informações, a obra está paralisada há seis meses e os trabalhadores do local alegam prejuízos, pois foi prometida a construção de 50 boxes, mas foram feitas 22 estruturas que apresentam falhas ou estão inacabadas.

Jhony Silva, 47, conta que esteve presente no protesto feito pelos trabalhadores na última segunda-feira (26), reunindo açougueiros, verdureiros e demais comerciantes do mercado. Eles dizem que tiveram que paralisar suas vendas, pois a obra inacabada afastou a clientela.

"Eles alegam que os boxes são impróprios para o trabalho. Com a construção dessas estruturas na frente do mercado, ficou inviável a entrada, pois vários restos de madeiras ficaram ao redor da área. A empresa responsável pela obra não teria recebido o valor para pagar os funcionários, que não terminaram o serviço e os trabalhadores estão tendo prejuízos", acrescentou Johny.

Em comunicado enviado a reportagem, a Prefeitura de Abaetetuba informou que, ao assumirem a gestão em 2021, constataram a existência de condições insalubres nos mercados municipais. "Desenvolvemos um projeto para a construção de novos mercados e uma feira popular. Buscamos recursos junto ao Estado e obtivemos um investimento no valor de 11 milhões de reais para viabilizar as obras", diz.

"Neste momento, estamos em processo de construção dos boxes, que serão utilizados para o remanejamento dos comerciantes. Assim que os boxes estiverem prontos, daremos início às obras dos mercados municipais de carne e peixe", comunicou a Prefeitura.

O Município acrescentou que o Mercado de Carne e o Mercado de Peixe seguem operando normalmente, sem qualquer remanejamento. "Para evitar acúmulo de entulhos provenientes das obras dos boxes provisórios, temos realizado a coleta diária desses resíduos", finalizou.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)