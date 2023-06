Feira do Cordeiro de Farias, no Tapanã, está suja e desorganizada, diz denúncia

Moradores e consumidores da feira do Cordeiro de Farias, localizada na rua do Comércio, no bairro do Tapanã, reclamam de problemas na estrutura e da falta de organização do local. A equipe do Eu Repórter recebeu informações de que as barracas montadas em frente aos pontos comerciais estariam causando transtornos aos pedestres e moradores da área, pois ocupam espaços destinados ao tráfego das pessoas.

"A feira do Cordeiro é muito grande, vem pessoas de outros bairros próximos e, infelizmente, se encontra em um estado de total abandono. Quando teve uma reforma, o intuito era melhorar, mas piorou, pois apareceram pessoas com bancas na rua. Isso vem prejudicando os consumidores de irem à feira", disse um denunciante que não quis se identificar.

Segundo relatos, estão sendo feitas bancas de alvenaria na via, além do lixo a céu aberto, que contribuiu para aparição diária de urubus e ratos. "Por causa do lixo, estão aparecendo urubus e ratos, o que é ruim para o consumidor", pontuou o denunciante.

Os moradores pedem por uma vistoria na feira. "O certo é que os comerciantes possam remover as barracas no horário das 12h e deixar a rua livre para o tráfego de pessoas e veículos, coisa que é impossível pela parte da tarde. Muitas vezes, até o caminhão de lixo não consegue entrar na feira", contou um comerciante.

Em nota, a Secretaria Municipal de Economia (Secon) informou que vai realizar visita técnica na Feira Cordeiro de Farias, no bairro Tapanã, para apurar as denúncias de ocupação irregular e, caso confirmada a ocorrência, realizar operação para o reordenamento no espaço.

"Quanto as denúncias de construções de barracas em alvenaria na via pública, a Secon irá acionar a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) para, conjuntamente, apurar a ocorrência do fato e tomar as providências cabíveis", comunicou.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)