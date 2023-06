Feira Parque União, do Tapanã, está desorganizada; Pedestres alegam ocupação das calçadas

Pedestres e pessoas com cadeiras de rodas reclamam sobre a desorganização da Feira Parque União, localizada ao lado da rua São Clemente, no bairro do Tapanã, em Belém. Eles alegam que a área apresenta problemas com relação a estrutura e organização entre os feirantes. A situação estaria causando desentendimentos entre os transeuntes e os comerciantes.

"Infelizmente a feira está esquecida pelas autoridades, os feirantes estão colocando carroças, bancas no meio da rua e até mesmo fazendo barracas de concreto, e isso acaba prejudicando as pessoas de trafegarem pela feira", contou uma denunciante anônima.

VEJA MAIS:

A denunciante acrescenta que já houve agressões por conta das obstruções nas passagens. "Uma cena que me deixou de coração partido foi quando um cadeirante, que estava tentando passar pela feira, foi agredido por questionar um feirante o motivo de fecharem a rua. Já tentei diversas vezes contato com a prefeitura de Belém e com outros órgãos, porém não tive resposta", disse.

Os pedestres alegam que não há fiscalização na feira e que há lixo espalhado pelos corredores, além da ocupação de barracas em áreas de passagem para transeuntes e cadeirantes. "A feira chegou a receber reformas há mais ou menos uns quatro anos, porém, depois que entregaram as obras, não vieram fiscalizar e virou uma bagunça. Isso acaba impossibilitando as pessoas com deficiência de trafegarem pelas calçadas", pontuou a denunciante.

A Secretaria Municipal de Economia (Secon) informou, por nota, que vai encaminhar uma equipe do departamento de feiras, mercados e portos do órgão, na Feira do Parque União, até à próxima quinta-feira, 15, para apurar a denúncia de desorganização na área e, assim, estabelecer uma estratégia de reordenamento no espaço.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)