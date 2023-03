Moradores alertam para abandono de parque em Ananindeua; Sema anuncia revitalização

O Museu Parque Seringal, localizado no município de Ananindeua, no bairro da Cidade Nova 8, encontra-se em estado de abandono há pelo menos dois anos, segundo denúncias enviadas à equipe do Eu Repórter. Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) informou que fará a “abertura de novo processo licitatório para reformar a área”, que passará por uma revitalização. “O projeto está sendo elaborado pela Secretaria de Saneamento e Infraestrutura (Sesan)", afirmou a pasta.

Os relatos enviados para a reportagem afirmam que as calçadas, assim como os brinquedos, estão deteriorados e cobertos por vegetação. Os espaços destinados ao estudo das árvores locais apresentam sujeira pela falta de uso, além de cadeiras, mesas e até parte do forro estarem quebrados.

A guarita, onde deveria ter equipes de plantão para fazer a segurança do local, está abandonada e, supostamente, sendo usada como abrigo para usuários de drogas e de criminosos que passaram a cometer roubos e furtos no local. “A gestão do espaço informa que não tem conhecimento de nenhum caso nesse sentido”, diz o texto. “Quanto à segurança, a Sema solicitará a realização de rondas mais frequentes da Guarda Municipal no parque”, informou, em nota, a Secretaria.



De acordo com um morador, que optou por não se identificar, o local era bastante utilizado por idosos que praticavam caminhadas, mas agora as pessoas evitam frequentar o espaço por medo de assaltos ou de acidentes. "As calçadas estão cheias de pequenos buracos, então a gente tem medo de andar por lá e tropeçar, fora os 'bandidos' que ficam por lá ameaçando todo mundo", diz.

Além do cenário apresentado, as denúncias mostram que a calçada da entrada do parque, na WE 36, está sendo usada para práticas de descarte irregular de lixo, onde os moradores convivem com a sujeira e com um forte odor que exala do local.

O museu foi inaugurado em 2012, em um terreno que era usado como lixão ilegal, com o intuito de levar à comunidade local um espaço visto como unidade de conservação de interesse ecológico, mas os moradores afirmam que o parque está esquecido e voltando e corre grande risco de voltar a ser um "lixão".

"Isso é uma falta de respeito com quem vive aqui na área e também com o meio ambiente. Não é porque vivemos na periferia que não podemos ter espaço de lazer", diz um dos denunciantes.

Veja a nota completa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

“A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) informa que realiza a manutenção constante do parque em relação à limpeza e roçagem. A secretaria informa também que no ano passado realizou serviços de melhoria nos brinquedos e calçada interna. Porém, abrirá novo processo licitatório para reformá-los. Quanto à segurança, a Sema solicitará a realização de rondas mais frequentes da Guarda Municipal no parque. Sobre a denúncia de possível abrigo para usuários de drogas, furtos e outros atos inadequados ao local, a gestão do espaço informa que não tem conhecimento de nenhum caso nesse sentido. O parque passará por uma revitalização e o projeto já foi solicitado para a Secretaria de Saneamento e Infraestrutura (Sesan).”

