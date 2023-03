Feira coberta de Marituba está abandonada, dizem trabalhadores do local

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias sobre a péssima estrutura em que se encontra a feira coberta de Marituba, localizada na BR- 316, ao lado da rua Assis Dória, no bairro do Uriboca. Feirantes reclamam que o local apresenta problemas há cinco anos, sobretudo com a falta de saneamento básico e manutenção da área.

"Os feirantes já não aguentam mais. O local está em péssimas condições, com telhados destruídos. Parece que não reformam essa feira desde o tempo do primeiro prefeito da cidade, pois não possui nem saneamento básico", disse um trabalhador da área que não quis ser identificado.

De acordo com as denúncias, a feira tem esgoto a céu aberto e a sujeira do local atrai roedores, como ratos e insetos. Os feirantes alertam também para a circulação de animais, já que há fezes em ambientes onde ocorre a venda de alimentos ao ar livre, como carnes, peixes e frangos. Há partes da cobertura que já tombaram, segundo os trabalhadores.

Após algumas manifestações, a Prefeitura de Marituba chegou a prometer uma reforma completa no local, entretanto, os feirantes alegam que houve poucas manutenções no local.

"Até agora, nós só estamos na promessa que foi feita durante o período eleitoral. Fico triste e decepcionado com o poder público, pois trabalho há cinco anos na feira coberta e nada foi feito. Nunca houve reforma", pontuou o denunciante.

Em nota, a Prefeitura de Marituba informou que executa serviços de manutenção e limpeza constantes na feira coberta de Marituba, assim como em todas as feiras e mercados do município.

"Equipes técnicas já realizaram o levantamento das necessidades da Feira e está em diálogo com a Diretoria de Feiras e Mercados do Governo do Estado, com a finalidade de executar um projeto de reforma no local", comunicou.

A prefeitura também ressaltou que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura, Aquicultura, Abastecimento e Pesca (Sedap) está aberta, de segunda a quinta-feira, das 8 às 14h, para receber reclamações e sugestões da população quanto às feiras e mercados do município.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)