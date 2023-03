Valas obstruídas causam alagamentos em rua do bairro 40 Horas, em Ananindeua

Moradores da passagem São Jerônimo, localizada no bairro 40 Horas, em Ananindeua, denunciam que há ruas na área sem serviços de limpeza e manutenção há pelo menos oito anos. Isso estaria resultando em alagamentos constantes, já que os canais de escoamento estariam obstruídos com mato, lixo doméstico e outros resíduos. Assim, a água fica acumulada nas vias por não ter outros pontos de fuga.

Uma moradora da área, que optou por não se identificar, conta que a situação dificulta a mobilidade de pedestres, pois além de a rua ficar submersa, principalmente quando chove, a água exala um odor típico de esgoto, o que deixa os moradores locais com medo de doenças, como dengue e parasitoses.

Ainda com base no relato da denunciante, moradores passaram a realizar as limpezas por conta própria, tentando amenizar os impactos causados pelas obstruções das valas. "A gente que tem que limpar quase todas as semanas para tentar reduzir o volume de água que fica acumulada aqui na rua, o que é um absurdo!", disse.

Em imagens enviadas à equipe do Eu Repórter, é possível observar o momento em que uma força-tarefa precisou ser feita por moradores, que aparecem limpando os canais que apresentam lama de cor preta.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento para a Prefeitura Municipal de Ananindeua e aguarda retorno.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)