Falta de limpeza nas tubulações causa transtornos na passagem das Flores, no Telégrafo

Moradores da passagem das Flores, localizada no bairro do Telégrafo, entre avenida Pedro Álvares Cabral e rua Gonçalves Ferreira, reclamam da falta de saneamento e limpeza das tubulações da área. Segundo informações, faz mais de 10 anos que não ocorre a manutenção dos encanamentos.

"A rua nunca recebeu manutenção, só recapeamento de asfalto que foi recente, mas nem precisava. Mas, faz mais de 10 anos que não tem limpeza da tubulação", contou Eliel Souza, morador do local.

Eliel acrescentou que os bueiros ficam entupidos constantemente e que já ocasionou estragos, como perda de bens materiais e financeiros, além de deixar o local impróprio para a passagem de pedestres.

"Nós tivemos que pagar para desentupir o bueiro. Esse trabalho era da prefeitura. A iniciativa foi entre os vizinhos, pois a prefeitura nunca responde. Eu cheguei a ligar para a Secretaria de Saneamento (Sesan), mas não tive resposta", disse Eliel.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que vai enviar uma equipe ao local para verificar a situação relatada e a partir de um diagnóstico técnico, analisar as medidas que podem ser tomadas de acordo com o cronograma da Secretaria.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)