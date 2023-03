Comerciantes reclamam de buracos na rua Manoel Barata, em Belém

Comerciantes e pedestres que frequentam o centro comercial de Belém denunciam buracos na rua Manoel Barata, entre a rua 7 de Setembro e a travessa Padre Eutíquio, que se alargam a cada dia que passa.

O leitor Luiz Paulo Pina trabalha com artigos religiosos no local há 40 anos e relata que buracos pequenos abriram há pelo menos um mês, e que agora apresentam larguras significativas que podem causar algum acidente na área.

Ele conta que os proprietários de um restaurante entraram em contato com a Prefeitura de Belém, que enviou uma equipe ao local, mas que foi realizada apenas uma vistoria sem a solução do problema.

VEJA MAIS:



Luiz explica que a situação atual não apresenta perigo, mas que seria melhor que fosse resolvida agora antes que o buraco vire uma cratera. "Ainda não ocorreu nenhum acidente, mas, se for deixar assim, os buracos vão abrir mais e daqui a pouco não vai ter como passar na rua", diz.

O comerciante alega que tanto ele quanto os outros trabalhadores do local temem que a situação afaste os clientes e que isso reduza o faturamento das lojas. "Ainda não tivemos problemas, mas não podemos ser vistos só quando alguma coisa ocorrer", conta.

As denúncias também relatam que as calçadas da área estão cedendo aos poucos e que o período de chuva tem intensificado o problema, já que a água que escorre pelo meio-fio atinge as estruturas de concreto.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, em nota, que vai enviar uma equipe ao local para verificar a situação relatada e tomar as medidas cabíveis.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)