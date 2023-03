Cratera se abre no meio do Centro Comercial de Belém na manhã desta sexta-feira (17)

Uma cratera se abriu no meio da travessa Campos Sales, uma das principais avenidas do Centro Comercial de Belém, por volta das 8h30 da manhã desta sexta-feira (17). Comerciantes do entorno precisaram sinalizar e isolar a área para evitar acidentes e acreditam que novos buracos possam abrir no local.

O leitor Harley Assunção, de 48 anos, havia acabado de chegar em seu local de trabalho, em um estabelecimento comercial, quando ouviu um estrondo que parecia vir da rua. Ao sair do estabelecimento, se deparou com um grande buraco no meio da pista, indo de uma extremidade à outra da rua, como mostram as imagens enviadas à redação.



O DJ Pantera, como Harley é conhecido, conta que uma pequena barraca de venda de café da manhã quase foi "engolida" pela cavidade, mas foi retirada de perto a tempo suficiente de evitar um prejuízo grave. "A barraca fica bem na frente aqui da loja. A proprietária conseguiu puxar para um pouco mais longe pois estava quase caindo. Se não fosse isso, ela teria perdido tudo", afirma.

Harley acredita que há grandes possibilidades de novas crateras se abrirem na Campos Sales, pois o asfalto apresenta umidade há alguns dias, o que o leva a crer que a situação tenha alguma relação com tubulações e vazamentos de água. "Sempre tem algum buraco que abre ou aqui na rua, ou em ruas próximas, mas é sempre algo pequeno e com indícios de água, mas com essa dimensão, foi a primeira vez que vi", conta.

Os trabalhadores da área improvisaram um isolamento com fitas a fim de reduzir os riscos de queda, mas temem que a calçada também possa ceder, principalmente por conta do período chuvoso em que a cidade se encontra. "Se cair uma chuva, pode ter certeza de que vai abrir ainda mais", conclui Assunção.

A cratera está localizada na Travessa Campos Sales, entre as ruas 13 de Maio e João Alfredo, causando impossibilidade de tráfego na área.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou nota para a Secretraria Municipal de Saneamento (Sesan) e para a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) e aguarda retorno.



Carolina Mota, estagiária sob supervisão*