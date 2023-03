Terminal de Integração do Coqueiro está abandonado, alegam denúncias

Usuários de ônibus das linhas Cidade Nova 4 e Cidade Nova 8 reclamam do abandono do Terminal de Integração Vicente Rabelo, na avenida Arterial 5-A, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Segundo informações, o local tem colocado os usuários em risco, além dos transtornos causadas pela falta de infraestrutura.

Na terça-feira (14), data em que a Região Metropolitana de Belém sofreu com oito horas de chuvas, o terminal apresentava várias infiltrações e não conseguia proteger os usuários do temporal. A cobertura, além de apresentar falhas e telhados quebrados, também virou moradia para pombos que, segundo informações, estão contaminando o ambiente com suas fezes.

"O local está em situação precária, pois há tempos que não recebe manutenção. Além do que ocorre quando está chovendo, tem o telhado que também está infestado por pombos e sabem o risco que eles causam quando as fezes secas deles são inaladas", disse Raquel Faro, usuária do transporte público.

Quem depende da estrutura para se locomover alega que não há iluminação e o chão do terminal tem partes cobertas por limo. Além disso, o terminal não possui assentos e os demais usuários, como idosos e grávidas, precisam esperar em pé a chegada dos ônibus.

Outra questão é a falta de policiamento: os denunciantes afirmam que já ocorreram vários assaltos dentro e ao redor da área. Também não há banheiros para os usuários que, às vezes, precisam esperar por mais de uma hora a chegada e a partida dos transportes. "O piso é escorregadio e, quando chove, fica pior. Pela manhã, o terminal enche de usuários e ficamos na fila em pé. Os banheiros são apenas para os rodoviários e nós precisamos esperar pelo ônibus por horas", contou Raquel.

A usuária acrescentou ainda que já foram feitas várias reclamações com a Prefeitura de Ananindeua, mas nada foi feito. "É humilhante! Já ficamos à mercê da precariedade dos ônibus, que quando saem de lá já estão lotados, fora os constantes problemas mecânicos que esses transportes sofrem", pontuou.

A Redação Integrada do Grupo Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Ananindeua e aguarda retorno do órgão.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)