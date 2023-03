Ônibus no prego: barra de direção do Cidade Nova 8 quebra e assusta passageiros

Na última quinta-feira (9), por volta das 7h, o ônibus da linha Cidade Nova 8 quebrou próximo à Praça da Bíblia, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Segundo informações repassadas pelos denunciantes, ao entrar na rotatória, o motorista percebeu que a barra de direção do veículo havia quebrado e, por isso, acabou cedendo, batendo na frente do transporte.

De acordo com Bruno Batista, leitor que utiliza o transporte diariamente, o ônibus arriou e a roda ficou presa na lateral do veículo. Nenhum usuário que estava dentro do transporte se feriu, porém, causou pânico e atrapalhou a viagem de quem precisava chegar cedo no trabalho.

"Por um lado, ainda bem que isso ocorreu na rotatória, antes do ônibus entrar na BR-316. Se esse ônibus estivesse na rodovia ou na avenida Almirante Barroso em velocidade, e a direção quebrasse, o ônibus ficaria desgovernado e poderia ter acontecido uma fatalidade, pois o transporte poderia bater em vários carros, motos ou pessoas em paradas de ônibus ou na rua mesmo", disse Bruno.

Em um grupo em uma rede social, que serve para avisar a localização do ônibus, circulou a foto do mesmo carro no terminal. Segundo as denúncias, a parte da frente do veículo ainda está quebrada, somente a direção do ônibus teria sido reparada.

As denúncias alegam que o ônibus de numeração 90415 é o mesmo veículo que sofreu problemas mecânicos durante uma viagem que ocorreu nesta semana. Os usuários reclamam sobre a falta de suporte e revisão nos carros, e alegam que os ônibus são sucateados e que possuem peças inadequadas, correndo risco de dar prego novamente.

"Os ônibus estão sucateados. Quando chove, chove mais dentro do transporte do que fora. No domingo, só tem um ônibus circulando para a Presidente Vargas e a última viagem só acontece em torno das 15h. Quem está trabalhando e precisa voltar para casa no período noturno sofre com a falta de ônibus e precisa gastar dinheiro com carros por aplicativo", contou Bruno Batista.

A reportagem entrou em contato com o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Belém (Setransbel) e aguarda retorno do órgão.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)