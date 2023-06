Sem professores, turmas da Escola Ayrton Senna estão sem aulas, dizem denunciantes

Alunos do Jardim 1, 2° e 4° ano da Escola Municipal Ayrton Senna, localizada na rua Mario Andreaza, no bairro Tocantins, em Belém, estão sem aulas devido à falta de professores, segundo denúncias enviadas ao Eu Repórter. Os profissionais estariam de atestado médico e não houve a contratação de substitutos. As turmas continuam sem aulas há quase três semanas, de acordo com as informações repassadas.

"Não tem previsão para voltar às aulas e nem conseguem substituir professores, um verdadeiro prejuízo para as crianças", disse uma moradora do bairro que não quis se identificar. A direção escolar teria comunicado que uma professora entrou de licença médica e, por este motivo, as aulas foram suspensas para as turmas do Jardim 1 dos turnos da manhã e da tarde. Porém, os pais reclamam que não há previsão de retorno das atividades.

Rafaela Martins, de 27 anos, é mãe de dois alunos e alega que os estudantes estão sendo prejudicados. "Não é só com a turma da minha filha que está sem professor, várias turmas da manhã e tarde também estão sem professores. Tenho outra filha que também estuda nessa mesma escola e às terças e quintas não tem aula, porque não tem professor para outras matérias", pontuou.

De acordo com as denunciantes, a direção escolar disse aos responsáveis que não possuem professor substituto e que estariam esperando por uma posição da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec). "Quando as mães vão questionar os direitos de seus filhos são atendidas de qualquer maneira, sem respeito algum, como se elas fossem erradas", disse a moradora.

"Eu sinto que é falta de interesse da gestão escolar para resolver o problema. Entendemos que professores adoecem, mas quando não há mobilização para buscar uma solução temporária (professor substituto), torna-se um problema, muitas vezes irreparável para as crianças. Isso é uma violação ao direito à educação básica", desabafou a denunciante anônima.

Em nota, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), informou que o quadro de professores na rede municipal de Educação está sendo reformulado para atender a todas demandas. "A Diretoria Administrativa (Diad) da Semec reforça que trabalha continuamente no processo de organização de lotação de professores em mais de 200 unidades escolares", comunicou o órgão.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)