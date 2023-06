Alunos denunciam falta de professores em escola na Guanabara, em Ananindeua

Pais e responsáveis por alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Rafael Cardoso Teixeira, localizada na avenida Ricardo Borges, no bairro da Guanabara, em Ananindeua, reclamam da falta consecutiva de profissionais de ensino na instituição. A ausência estaria contribuindo para o atraso das atividades e prejudicando o calendário escolar.

"Não há aulas, os professores não cumprem seus dias letivos e faltam muito. Muitos pais estão reclamando na porta da escola. A ausência deles em sala de aula é enorme, as crianças estão sendo muito lesadas", disse a mãe de um aluno que optou por não se identificar.

Os problemas ocorrem desde o início do ano letivo, segundo informações da denunciante, e, com isso, os alunos só recebem aulas em dois ou três dias da semana. Os pais estariam reclamando de forma constante com a direção escolar, que, de acordo com os relatos enviados à reportagem, não sabe informar o motivo da falta do corpo docente.

"Este estabelecimento de ensino não cumpre seu papel. Semana retrasada, só houve um dia letivo, mas em outra semana, por exemplo, só teve dois dias de aula. Nesta semana, disseram que só vai ter quinta e sexta, se tiver aula", pontuou a denunciante.

A situação ocorre em todas as séries, já que vários alunos relataram a falta de professores, segundo as informações apuradas. "A educação do município de Ananindeua é sempre bem vista, mas essa escola está deixando a desejar. Como sou mãe, estou muito indignada com a situação, falo por todos os pais que estão enfrentando a mesma situação, estão revoltados", contou a responsável por um aluno da instituição.

A reportagem solicitou nota para a Prefeitura de Ananindeua e aguarda retorno do órgão.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)