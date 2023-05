Alunos empurram ônibus no terminal da Perimetral; veículo era o último transporte do dia

Na última quinta-feira (4), os alunos da Universidade Federal do Pará (UFPA) tiveram que empurrar um ônibus da linha Marituba - UFPA para seguir viagem. O caso aconteceu no Portão 3, na avenida Perimetral, no bairro da Terra Firme. Segundo informações repassadas, o veículo apresentou falha mecânica e era o último da linha que estava disponível para conduzir a população.

A situação ocorreu por volta das 21h, no horário de saída do ônibus. Os passageiros já estavam dentro do veículo quando o transporte começou a apresentar falhas. Thiago Abe, 20, um dos estudantes que precisou empurrar o veículo, conta que o motorista tentava dar a partirda no motor, mas o transporte não ligava e alguns alunos se juntaram para tentar empurrar, enquanto o motorista tentava ligar o transporte.

"Todos estavam dentro do ônibus quando as luzes começaram a piscar e depois desligaram. Os funcionários pediram para aqueles que estavam em pé, sair do veículo para ver se iria mudar algo, posteriormente pediram a mesma coisa para os que estavam sentados", detalhou Thiago.

Quem também estava presente e flagrou a situação foi o estudante Odilon Santos, 24, aluno de Ciências Econômicas na universidade. Segundo ele, na última sexta-feira (5), houve mais reclamações de que o mesmo veículo não estava funcionando.

Odilon conta que não é a primeira vez que problemas como esse ocorrem e que, para os alunos do período noturno, a situação dos veículos é precária e sempre precisam sair antes do final das aulas para conseguir pegar o último ônibus.

"Os ônibus da linha estão em estado de sucata e tem várias baratas no seu interior. É infeliz que esse veículo seja o único meio de transporte da universidade aos alunos que moram nos municípios de Marituba, Ananindeua e Benevides", contou Odilon.

Os estudantes denunciam que os veículos em circulação estão em baixa qualidade e que, às vezes, param durante o trajeto. "A viagem de ida é muito cansativa pelo fato de que o ônibus só passa a cada uma hora por vez. Os veículos estão sempre lotados na volta, e as aulas terminam às 21h50 e os ônibus saem às 21:20. Por vezes, alunos levam a falta na frequência por não assistirem a aula completa", comentou Odilon.

A reportagem solicitou nota para o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) e também para a Universidade Federal do Pará (UFPA) e aguarda retorno dos órgãos.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)