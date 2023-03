Pneu de ônibus rasga e causa transtornos aos usuários da linha Paar - São Brás

Na última quarta-feira (29), o pneu do ônibus da linha Paar - São Brás rasgou, causando transtornos aos usuários que dependem do transporte coletivo. O motorista precisou suspender a viagem e o veículo ficou parado no cruzamento entre as avenidas 3 Corações e Mário Covas, em Ananindeua, esperando para ser rebocado do local.

O técnico em eletrônico Natan Braga estava no veículo e seguia em direção ao trabalho quando recebeu a notícia de que o pneu poderia estourar a qualquer momento. "Como o semáforo estava fechado, o motorista aproveitou para verificar o problema e observou algo estranho na roda, logo em seguida mandou todos descerem. Muitos que precisavam chegar ao trabalho, como eu, reclamaram da situação", disse.

Os usuários alegam que não é a primeira vez que ocorrem incidentes com as rodas de ônibus e reclamam das más condições dos coletivos, além de outros problemas mecânicos com os veículos da linha. "A recorrência de casos como esse representa o descaso e a falta de controle da segurança e manutenção periódica dos veículos", desabafou Natan.

VEJA MAIS:

"Outros usuários que estavam próximos relataram incidentes parecidos com as rodas, como a roda saindo e causando acidentes. Os órgãos públicos devem visar o conforto e a segurança dos passageiros e do próprio motorista dentro do transporte público", contou o técnico.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) esclareceu, por meio de nota, que a associada identificou um problema de deslocamento da banda de rodagem de um pneu traseiro, motivo pelo qual o motorista, seguindo a orientação da empresa, interrompeu a viagem e realizou a transferência dos passageiros para outro veículo da mesma linha.

"Vale destacar que o percentual de incidentes diários com os ônibus em circulação chega a 1%, em média, o que deve ser considerado para qualquer registro. Diariamente são mais de mil veículos, equipados com mais de seis mil pneus que rodam em cerca de 250 mil quilômetros, todos os dias", comunicou o sindicato.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)