Problemas na estação da Maracacuera do BRT prejudica passageiros de ônibus, diz denúncia 

Usuários de ônibus que frequentam a estação da Maracacuera do BRT, localizada na avenida Almirante Barroso, reclamam de problemas voltados aos serviços do transporte rápido. Na última terça-feira (18), em torno das 17h, o motorista da linha BD 807 teria dado partida no veículo, mesmo com passageiros ainda tentando entrar no transporte.

Segundo relatos, os usuários se apressaram para atravessar a catraca e um rapaz ajudou o grupo de pessoas que queria entrar no veículo, sinalizando ao motorista que havia passageiros aguardando o transporte. Porém, quando chegaram na porta de vidro do ônibus, o motorista teria dado partida e por pouco não resultou em acidentes.

"Total falta de respeito com o usuário, falta de respeito com a vida, pois poderíamos ter caído da estação. Um motorista desse não tem capacidade de trabalhar com um público que depende desse transporte para chegar com segurança em seus lares, após horas de trabalho. Por fim, não consegui pegar o ônibus, mas o pior foi o risco que corri de cair da estação", disse uma usuária da linha que não quis ser identificada.

Os denunciantes alegam que não é a primeira vez que o local apresenta problemas com relação aos serviços e muitos usuários reclamam sobre atrasos em viagens ou pela imprudência de motoristas que, às vezes, não param para o embarque de passageiros, o que resulta na perda da viagem.

"Pagamos muito caro por essa obra, no entanto, temos essa péssima qualidade de serviço. Espero que sejam tomadas as devidas providências, para que não tenhamos mais à frente um acidente fatal por culpa de funcionários despreparados", desabafou a denunciante.

Também na última terça-feira (18), um cadeirante, que estava ainda na rampa de acesso, não conseguiu embarcar no ônibus articulado, porque o veículo já estava em seu horário de saída do terminal Maracacuera. A situação foi confirmada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), por nota, mas o órgão afirma que não houve risco de queda.

Em nota, a Semob acrescentou que vai acionar a empresa para prestar esclarecimentos sobre a conduta do motorista. "O comportamento dos motoristas e cobradores na condução dos veículos também é alvo de fiscalização pelos agentes de transporte e as empresas podem ser autuadas", diz o texto.

O órgão também ressaltou que os “recepcionistas que ficam nas estações e terminais autorizam a saída do veículo somente quando as portas estão devidamente fechadas” e também direcionam para o embarque seguro dos passageiros.

"A Semob orienta que a denúncia seja formalizada à Ouvidoria pelo site da Semob, pelo e-mail (ouvidoria.semob@cinbesa.com.br) ou pelo WhatsApp (91) 98415-4587. É importante informar a data, hora, local, o código alfanumérico (número que fica na lateral e parte traseira do ônibus) e descrever a situação denunciada, para que os agentes de transporte possam identificar empresa e operadores, averiguar a denúncia e tomar providências cabíveis", comunicou.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)