Sem limpeza de bueiros, passagem do Guamá vive alagada, denunciam moradores

Moradores da passagem Alegre, no trecho entre a rua Augusto Corrêa e a passagem Juriti, no bairro do Guamá, em Belém, reclamam de falhas no serviço de saneamento da área. Desde o ano passado, a via não estaria recebendo a limpeza nos bueiros e, por causa disso, enchentes estariam causando transtornos aos residentes.

"Desde o início da atual gestão municipal, não tivemos mais período de limpeza nos bueiros. Metade da rua vive nas águas, mesmo que não chova, a água não tem por onde passar, porque os bueiros estão entupidos", disse uma moradora que pediu para não ter seu nome revelado.

As famílias reclamam que a área não possui sistema de escoamento e afirmam que, nos períodos chuvosos, a água fica acumulada na via. Como resultado, o asfalto está cedendo e a passagem fica intrafegável para veículos e pedestres. "Não passa carro e a rua fica deserta com risco grande de assalto. A rua fica cheia de dia e de noite. Mesmo que não chova, tem água lá", contou a denunciante anônima.

Segundo os moradores, a via chegou a ser asfaltada, porém, cerca de dois anos após o serviço, os problemas retornaram, obrigando as famílias a fazer uma coleta para jogar aterro na rua, como uma medida provisória para melhorar o tráfego na via.

"Essa passagem já foi asfaltada, porém não teve manutenção. Antes tinha. De vez em quando, ia um caminhão limpando a via, mas faz tempo que não ninguém faz limpeza. Com isso, dessas fortes chuvas, a água começou a entrar nas casas. Eu tenho para mim que o povo cansou, já marcamos as autoridades em vídeos e imagens nas redes sociais, porém nada é feito", acrescentou a denunciante.

A reportagem encaminhou um pedido de nota para a Secretaria de Saneamento de Belém e aguarda retorno do órgão.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)