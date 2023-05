Contêineres ocupam calçadas da passagem Bandeirantes, na Sacramenta

Na passagem Bandeirantes, localizada no bairro da Sacramenta, em Belém, há um trecho com vários contêineres que estão causando transtornos para quem trafega na área. Pedestres, ciclistas e condutores de veículos alegam que o problema é recorrente desde o início do ano e que nada foi feito para tirar os equipamentos que pertencem, como indicam as denúncias, à empresa Lokcenter, que tem sede no bairro.

"Não moro na via, mas todo dia preciso passar pela passagem. Quando estou de bike, é horrível trafegar naquele pedaço. A gente precisa atravessar no meio da rua, pois calçada não existe nessa área", disse uma denunciante anônima.

A denunciante diz que os contêineres ficavam apenas na frente da loja. Porém, estão ocupando parte das calçadas e invadindo a rua. Nesse mesmo trecho, os moradores da via alegam que também há pneus parados há bastante tempo no local. "Todo dia é isso: é muito ruim passar aqui e fora a possibilidade de ser atingido por um carro, pois a calçada está ocupada", relatou.

Denunciantes que procuraram o Eu Repórter alegam que já solicitaram à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e à Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) que sejam retiradas das calçadas, mas ainda não houve resposta.

"É muito complicado. Eu imagino que outras pessoas também fizeram a mesma reclamação, mas a denúncia não deve ter chegado na pessoa correta, porque o problema ainda continua", pontuou a denunciante.

Por nota, a Seurb explicou que realiza, diariamente, operações para combater a ocupação irregular de calçadas com obstáculos fixos ou móveis, em conformidade com o Código de Posturas do município. O órgão afirmou que enviará uma equipe até o local para averiguar a situação.

"As denúncias referentes à violação do Código de Posturas podem ser registradas pelo WhatsApp (91) 98418-3491, das 8h às 13h, ou fazer a reclamação, por escrito, na sede do órgão, localizada na avenida Governador José Malcher, nº 1.622, bairro de Nazaré. Para isso, é necessário ter o endereço correto do local para fiscalização", disse Seurb.

Por nota, a empresa Lokcenter informou que possui ciência dos transtornos e que está trabalhando para resolver o quanto antes. Eles informaram que na próxima segunda-feira (29), irão começar a retirar os containeres para solucionar de vez a situação e pediu desculpas pelos transtornos causados. "Nós somos uma empresa de locação de equipamentos localizada no bairro da Sacramento há 15 anos e, nesse tempo, sempre tivemos uma boa relação com a vizinhança. Um dos nossos principais produtos é container e, infelizmente, alguns clientes devolveram de uma só vez uma quantidade grande de contêineres", disse.

Eles alegam que a devolução dos equipamentos foi uma situação atípica e que eles possuem dois galpões, no qual o segundo galpão é direcionado para container. Porém, não foi o suficiente para armazenar todos. "Em março, locamos um terreno próximo para colocar os containres mas não foi o suficiente, pois tivemos a devolução de mais contêineres. O nosso diretor esteve no começo do mês em Belém e viu de perto a situação e desde então, estamos procurando um terreno maior para alugar. Achamos um terreno em Ananindeua e estávamos em negociação", acrescentou a Lokcenter.

Na última terça-feira (23), a empresa firmou a locação do novo espaço e depois, na última quinta-feira (25), pela manhã, o gerente de Belém, Henrique Neto, enviou o contrato de aluguel para ser analisado pelo setor jurídico. "Frisamos que já assinamos o contrato de aluguel e que foi acordado para no fim de semana, em que ele nos dará a chave do portão do terreno", comunicou.

A reportagem solicitou nota para a Semob e aguarda retorno.

(Vitória Reimão, sob supervisão do Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)