Calçadas esburacadas causam transtornos a pedestres no bairro da Campina

As calçadas da avenida Boulevard Castilho França, entre a avenida Presidente Vargas e a travessa Padre Prudêncio, no bairro da Campina, apresentam falhas e buracos, segundo denúncias encaminhadas para a equipe do Eu Repórter. Em vários pontos, há locais esburacados e que dificultam o ir e vir de pedestres, que são obrigados a andar pela via, correndo risco de sofrer acidentes.





O morador Edson Moraes passa pelo local há cinco anos e diz que nunca viu a área receber serviços de manutenção. "Se você andar por aquelas ruas do centro histórico de Belém, as calçadas são a mesma coisa, eu só sei dessa situação porque ando pela cidade a pé e há muito transtorno", contou.

VEJA MAIS:

Há partes das calçadas que estão destruídas, além de que há trechos que se transformaram em pontos de despejo de lixo e acúmulo de entulhos. "Os nossos políticos só aparecem na época de eleição e depois somem. Os problemas da cidade ficam só acumulando e ninguém resolve nada", desabafou Edson. Além disso, o local possui pouca iluminação pública, fazendo com a população fique temerosa por assaltos.

Em nota, a Guarda Municipal de Belém (GMB) comunicou que as ruas do Centro Comercial recebem regularmente rondas preventivas e ostensivas. "O patrulhamento é feito por meio de motos e viaturas. A Guarda pede que a população colabore com o trabalho da instituição, denunciando os atos de vandalismo, furtos e roubos, por meio dos números 153 ou 190", disse.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informou que encaminhará uma equipe ao local “para avaliar a situação” e que “executa um programa específico de manutenção de calçadas em diversos pontos de Belém, para torná-las trafegáveis ao pedestre”. Quanto à iluminação, a Seurb informa que continua avançando com a modernização do parque de iluminação pública em toda a extensão da capital paraense.

“Denúncias referentes à violação do Código de Posturas podem ser registradas pelo WhatsApp (91) 98418-3491, das 8h às 13h, ou fazer a reclamação, por escrito, na sede do órgão. Para isso, é necessário ter o endereço correto do local para fiscalização”, diz o texto.

Confira a íntegra da nota da Seurb

A Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informa que executa um programa específico de manutenção de calçadas em diversos pontos de Belém, para torná-las trafegáveis ao pedestre. Uma equipe vai ser encaminhada ao local para avaliar a situação.

A manutenção e recuperação de calçadas faz parte do programa Belém Bem Cuidada, que leva para os bairros e distritos da cidade ações de saneamento básico, mobilidade, iluminação pública, sinalização e paisagismo.

Desde o início da gestão do prefeito Edmilson Rodrigues, em janeiro de 2021, a administração municipal já contabilizou cerca de 47.814 mil metros quadrados de calçadas construídas e reformadas por toda a capital paraense.

Além disso, ao planejar novas construções, os empreendimentos imobiliários devem adotar o padrão de calçadas com acessibilidade. A adequação é uma exigência para a emissão da licença final da obra.

O setor de Código de Posturas do Município de Belém da Seurb estabelece o padrão adequado de calçadas em relação a vários aspectos como elevação, inclinação, revestimento, nivelamento e alinhamento, assim como, obstruções. Para isso, trabalha, diariamente, fiscalizando obstruções e irregularidades nas calçadas, para posterior notificação sobre a adequação dentro dos padrões corretos.

A Seurb faz, ainda, a orientação do cidadão que quiser construir ou reformar uma calçada, para que seja adequada aos padrões, além de avaliar os projetos que devem ser apresentados para esse tipo de construção.

Denúncias referentes à violação do Código de Posturas podem ser registradas pelo WhatsApp (91) 98418-3491, das 8h às 13h, ou fazer a reclamação, por escrito, na sede do órgão. Para isso, é necessário ter o endereço correto do local para fiscalização.

Quanto à iluminação, a Seurb informa que continua avançando com a modernização do parque de iluminação pública em toda a extensão da capital paraense. Para atender a população, disponibiliza um canal de atendimento às solicitações dos serviços de iluminação pública, por meio do número: 0800 042 0971.

Para facilitar, ainda mais, o atendimento das solicitações referentes à iluminação pública dos bairros e distritos de Belém, a Prefeitura, por meio da Seurb, lançou mais um canal de comunicação para a população. Agora o atendimento também pode ser realizado por meio de um portal e aplicativo de celular.

As solicitações também podem ser feitas na sede do órgão municipal de urbanismo. A Seurb fica na avenida Governador José Malcher, nº 1.622, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)