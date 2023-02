Calçadas da rodovia Transcoqueiro estão tomadas por mato, denuncia morador

Moradores da Rodovia Transcoqueiro, uma das principais vias de Belém e Ananindeua, reclamam das condições das calçadas que beiram as ruas do bairro do Una, principalmente no trecho da curva da passagem Erasmo Braga com a rua Haroldo Veloso.

Segundo denúncias enviadas à equipe do Eu Repórter, a comunidade local não possui calçadas adequadas para o tráfego de pedestres e ciclistas, sendo necessário que os mesmos façam uso de pequenos espaços feitos de terra batida, nas extremidades da Erasmo Braga. No entanto, tais estruturas estão ocupadas por uma quantidade significativa de mato alto, dificultando o acesso de quem precisa usá-las.

Ainda com base nos relatos, o fluxo de veículos é intenso no trecho citado, principalmente nos horários de pico, o que torna perigoso o ato de tentar caminhar pela beira da pista, sendo esta a única alternativa para circulação a pé ou de bicicleta.

Um denunciante, que optou por manter-se em anonimato, conta que a pista de veículos também apresenta um buraco grande e profundo, o que faz com que os carros passem beirando a rua, aumentando o risco de acidentes e atropelamentos na área. "Não tem calçada, nem pista adequada. Vamos andar por onde?", questiona.

Ele ainda relata que os reparos no buraco na pista já foram feitos por diversas vezes, só que a problemática sempre retorna. Porém, a questão do mato, são os próprios moradores que precisam roçar pois se trata de um serviço não fornecido pelo poder público local. "Parece que eu estou andando em um sítio, lá no interior, de tanto mato que tem. Isso não pode ocorrer", diz.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou um posicionamento para a Prefeitura Municipal de Ananindeua e aguarda retorno.

